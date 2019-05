Un raviolo caldo ripieno di gelato all’olio: la ricetta inedita cerca sostegno

Una cucina come aula, padelle e mestoli al posto di libri e quaderni. Per gli studenti dell’istituto Falcone di Gallarate cucinare è materia di studio. Ci si appassiona a ricettari e sperimentazione ma, soprattutto, ci si entusiasma per nuove avventure di gusto.

E così è accaduto nella classe 4CPE dove gli studenti Raffaele Luppi, Marco Scapin, Alessandro Moretto. Giovanni Squillante, Chiara Maran e Nicole Papasodaro hanno indossato la divisa da chef e hanno iniziato a “creare” sotto la guida attenta del professore di cucina Tiziano Bertoni.

Quali meccanismi e suggestioni abbiamo animato le curiosità gastronomiche degli allievi non è dato sapere, ma, alla fine, ne è uscito un piatto unico e innovativo.

I ragazzi hanno impiattato il raviolo caldo ripieno di gelato all’olio.

«La ricetta è un’assoluta novità – assicurano dalla scuola superiore – in quanto prevede una cottura calibrata del raviolo che preserva consistenza e sapore del gelato all’olio di oliva. Il piatto è stato infatti studiato affinché il contrasto caldo e freddo associati al sapore intenso dell’olio possano garantire un’esperienza unica nel suo genere».

Esaltati dagli apprezzamenti ottenuti, gli studenti hanno così deciso di alzare il livello e si sono iscritti al contest organizzato dal Consorzio dell’Olio DOP della Riviera Ligure. È una sfida per giovanissimi amanti della cucina: le migliori ricette si scontrano sulla pagina Facebook dell’ente promotore e si potrà votare sino alle ore 17 del 27 maggio.

In sfida ci sono solo studenti, di diverse scuole alberghiere di Lombardia, Piemonte e Liguria. Gli alunni del Falcone hanno già messo in moto la loro macchina “acchiappaclick” ma chiedono l’aiuto da casa. Chi conosce e apprezza la cucina del Falcone, ma anche chi si sente intrigato dallo strano accoppiamento di gusto o semplicemente vuol tifare i giovani della scuola gallaratese può mettere un like a Mettendo like e condividendo il link qui sotto:

Le regole del contest infatti prevedono, in una prima fase, che i piatti siano valutati in base alle condivisioni e ai like su Facebook e Instagram. La seconda fase si giocherà direttamente sui fornelli e da questa, solo cinque team saranno riconosciuti vincitori.

«Grazie a chi si unirà a noi e “VIVA il raviolo caldo ripieno di gelato all’olio”» commentano i giovanissimi cuochi del Falcone.