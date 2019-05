Uno speciale annullo filatelico per il Milano Comics and Games

Poste Italiane in collaborazione con Blu Nautilus celebra la 10^ edizione di Milano Comics and Games (www.fieredelfumetto.it) con uno speciale annullo filatelico.

Milano Comics&Games, la fiera del fumetto, del gioco e del multimedia è evento nell’evento di Expo Elettronica; ospita fumetto, comics, manga, cosplay, gioco e vanta ospiti nazionali e internazionali. Un ricco settore commerciale dedicato al fumetto usato e da collezione, con una vasta offerta anche di costumi, accessori e complementi a tema. L’annullo celebrativo, realizzato nel formato ovale orizzontale, rappresenta il logo della manifestazione.

Per l’occasione è stata pubblicata, in edizione limitata, una maxi cartolina filatelica che riproduce il manifesto ufficiale dell’edizione primaverile realizzato da Anna Lazzarini, disegnatrice e illustratrice che effettua gli studi nel campo del fumetto alla Scuola del Fumetto di Milano e che dal 1996 collabora con la Sergio Bonelli Editore. Come illustratrice ha collaborato alla realizzazione di diverse versioni delle carte dei Tarocchi per Lo Scarabeo Edizioni.

All’interno della fiera (ingresso a pagamento), presso lo stand di Poste Italiane, si potranno acquistare articoli filatelici inerenti al tema del fumetto e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. I collezionisti interessati al solo timbro, che sarà a disposizione sabato 11 anche presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio in via Mazzini 9, possono rivolgersi alla biglietteria della Fiera.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Busto Arsizio per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo e successivamente depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.