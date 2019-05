Vandali su pullman Autolinee Varesine. Il fatto è stato denunciato direttamente dalla società di trasporti attraverso la propria pagina Facebook, mostrando anche la foto dei danneggiamenti.

«Bruciature di sigaretta e sgorbi incomprensibili, che nulla hanno di artistico. Ma che gusto c’è? – si legge nel post -. Comunque non c’è problema: sappiamo di chi si tratta perché il responsabile non è stato troppo furbo, perciò noi puliremo e il soggetto in questione pagherà le spese e i danni»