Varesenews cerca un VideoMaker 

Varesenews sta avviando nuovi progetti che comprendono la realizzazione di video. Uno di questi progetti inizierà a breve e stiamo cercando un/una videomaker capace di effettuare riprese e montaggio in tempi abbastanza stretti, seguendo un’attività di accompagnamento a un giornalista per la realizzazione di una serie di interviste, più immagini di copertura.

LE COMPETENZE E IL LAVORO

Il candidato deve avere esperienza nella realizzazione di questa tipologia di video, compresa una veloce capacità di montaggio. Pertanto si richiede che, insieme al curriculum, siano anche inviati dei video già realizzati da poter visionare.

L’attività prevede un lavoro sul campo in provincia di Varese per quattro giorni alla settimana dal 18 giugno al 19 luglio con una aggiunta temporale per il montaggio finale.

Si prevede la realizzazione di: video giornalieri che riassumano la giornata di lavoro, un video a settimana che racconti quanto fatto, e un video finale del progetto, per cui si avrà tempo una settimana per montarlo.

È preferibile, ma non indispensabile, che il candidato sia dotato di propria attrezzatura. Sarà presa in considerazione anche la conoscenza dei software di montaggio.

COMPENSO E COME PARTECIPARE

Il compenso previsto, per tutta la durata del progetto, è di 2.000 €.

Per candidarvi compilate il form sottostante e inviare una email corredata di curriculum ed eventuali link a video già realizzati a progetti@varesenews.it entro il 4 giugno 2019