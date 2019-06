40 Anni de “I Tencitt” e Raduno Regionale del Folklore Lombardo

Il gruppo folkloristico “I Tencitt”, in collaborazione con il comitato regionale F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), organizza in data domenica 9 giugno il “Raduno Regionale del Folklore Lombardo”, con gruppi folkloristici provenienti da svariate provincie della Lombardia. Ogni anno la manifestazione viene organizzata ed ospitata a turno da un gruppo diverso e, per questa 14^ edizione, è stata scelta come località proprio Cunardo, in occasione della celebrazione del 40° anniversario di fondazione del gruppo folkloristico “I Tencitt”.

“La manifestazione” – spiega il Presidente Mirko Barili – “avrà inizio già da sabato 8 giugno con il concerto di “Cantine Riunite Band”, musicisti Molisani con cui abbiamo una grande amicizia. La band, con i loro brani genere folk/rock, è in tour nazionale e aprirà la stagione estiva dell’Anfiteatro Parco Formentano ricca di tanti eventi, novità e sorprese.”

Il programma di domenica 9 giugno, invece, prevede la partecipazione di una quindicina digruppi folkloristici della Lombardia i quali al mattino sfileranno con i loro costumi e i loro canti per le vie del paese, alle ore 10.30 si terrà la S. Messa presso l’Anfiteatro Parco Formentano e a seguire un’esibizione di ciascun gruppo ospite. La manifestazione

proseguirà poi presso la Baita del Fondista con il pranzo conviviale in allegria e le premiazioni dei partecipanti.

Questa è solo la prima fase dei festeggiamenti del 40° di Fondazione del gruppo folkloristico “I Tencitt”, con numerosi eventi in programma tutta l’estate fino a settembre per celebrare questo importante traguardo.

