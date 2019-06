Acquistare miniescavatori: la scelta va fatta in base alle prestazioni

I miniescavatori sono strumenti estremamente versatili e dalle notevoli potenzialità, tanto che, negli ultimi anni, vengono sempre più impiegati sia in ambito professionale che, anche se più raramente, privato, dall’edilizia, alla manutenzione delle strade, ai lavori agricoli e al giardinaggio.

Le caratteristiche che questo tipo di strumento offre garantiscono ottime prestazioni, riduzione dei tempi di lavoro e, di conseguenza, costi contenuti. Grazie ad un miniescavatore è possibile effettuare lavori di vario genere, anche piuttosto complessi, come le demolizioni e gli scavi per le fondamenta. La possibilità di dotare lo strumento di diversi accessori consente di ampliare notevolmente la destinazione di utilizzo e di operare in situazioni in cui non sarebbe possibile l’uso di altri mezzi.

Un ulteriore vantaggio è la relativa semplicità di utilizzo, grazie alla presenza di comandi semplici e intuitivi: leve e pedali per muovere il mezzo e joystick per controllare il braccio snodato.

Naturalmente, considerando l’ampia scelta di marchi e di modelli disponibili sul mercato, per acquistare un miniescavatore occorre valutare con attenzione le proprie esigenze, al fine di orientarsi verso la versione più adatta.

La struttura di un miniescavatore

In sostanza, il miniescavatore è uno strumento per il movimento e sollevamento terra, utile non solo nei cantieri edili ma anche per chi si occupa di manutenzione di parchi e giardini, negli orti e nei campi coltivati.

È costituito da una scocca in lamiera metallica e tubolare dove sono inseriti il motore a scoppio del mezzo e la cabina di pilotaggio. Nella sua versione standard, il miniescavatore è dotato di un braccio snodato mosso da un sistema idraulico e meccanico, e da una lama metallica che rimuove i detriti e spiana il terreno. Al braccio possono essere agganciati una benna o altri accessori, in relazione alle diverse esigenze.

Come gran parte dei mezzi per il sollevamento terra, il miniescavatore è dotato di cingoli gommati, che gli permettono di muoversi agevolmente su terreni irregolari, sassi e fango.

Le prestazioni e le funzionalità

Nella scelta di un miniescavatore occorre valutare alcuni elementi che ne determinano la potenza e le prestazioni:

Il peso che costituisce la caratteristica più importante per la scelta di questi mezzi e si estende dagli 8 ai 90 quintali;

che costituisce la caratteristica più importante per la scelta di questi mezzi e si estende dagli 8 ai 90 quintali; La forza di strappo del braccio, ovvero la forza applicata durante il sollevamento;

del braccio, ovvero la forza applicata durante il sollevamento; L’angolo di rotazione che il braccio può raggiungere;

che il braccio può raggiungere; La profondità massima di scavo;

massima di scavo; La velocità massima che il mezzo può raggiungere.

Quando viene utilizzato il miniescavatore

Principalmente, questo mezzo viene utilizzato per la movimentazione del terreno e gli scavi, ma è comunque in grado anche di sollevare materiali pesanti e di spianare il terreno.

Attualmente si trova in commercio anche una vasta scelta di accessori, che permette di utilizzare il mezzo per effettuare numerose operazioni e per lavorare in contesti diversi, dall’edilizia alla manutenzione di uno spazio verde domestico. In particolari, i microescavatori, ovvero i modelli che non superano i 12 quintali, sono ideali per gli ambienti residenziali privati, hanno un peso contenuto e sono facili da trasportare anche con un furgone.

Il miniescavatore può montare diversi modelli di benna, in relazione al tipo di lavoro da effettuare: dallo scavo del terreno, alla pulizia di fossati e canali, alla manutenzione di tubature sotterranee, al sollevamento di rocce e blocchi di marmo, alla frantumazione dei detriti. È possibile dotare il mezzo anche di benne destinate ad un utilizzo specifico, ad esempio per il lavoro in cave e miniere o per muovere pietre e rocce in sicurezza.

Oltre alla benna, il miniescavatore può montare anche altri accessori, quali possono essere la trivella, il martello demolitore o il trinciarami, in maniera tale da poter svolgere interventi in molteplici situazioni.