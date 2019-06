Aggressione in stazione, arrestato per violenza

Una aggressione avvenuta in pieno giorno, ma approfittando di un momento in cui in stazione non c’era nessuno.

È avvenuto nello scalo di Sesto Calende, intorno alle 13 di lunedì 17 giugno. Sfortunata protagonista, una ragazza ventenne che stava percorrendo il sottopasso che porta ai binari e ha incrociato un coetaneo che l’ha palpeggiata.

La ragazza ha reagito urlando e si è sottratta, quando l’aggressore è fuggito lei ha avuto anche la prontezza di riflessi di tornare verso l’ingresso del sottopasso e scattare una foto mentre scappava, agevolando la ricerca dell’auto con cui il ragazzo si stava allontanando.

I carabinieri di Sesto Calende hanno poi rintracciato il giovane, ventenne italiano, che è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e portato nel pomeriggio al carcere di Busto Arsizio.