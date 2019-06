Al cinema tornano le avventure di Toy Story

Toy Story 4, l’ultimo episodio del cartoon targato Disney Pixar, uscirà al cinema giovedì 27 giugno. Woody (voce originale di Tom Hanks) e Buzz (doppiato da Tim Allen) incontrano un nuovo amico, Forky, il giocattolo costruito dalla piccola Bonnie per un progetto scolastico. Nel corso di una vacanza, Woody ritroverà la sua vecchia amica Bo Peep, che ha vissuto per strada parecchi anni. Sebbene si sentano ormai incompatibili, i due scopriranno di dover affrontare un grosso problema insieme…

La Mia Vita con John F. Donovan, diretto da Xavier Dolan e con Kathy Bates e Susan Sarandon, racconta i tratti principali della vita del regista canadese, interpretato da Kit Harington. Donovan intraprende una relazione epistolare con un giovanissimo fan, Turner, all’insaputa di tutti, anche della madre del ragazzino, Sam (Natalie Portman). Dieci anni più tardi, Turner, divenuto attore, racconta i fatti che portarono alla morte del suo amico.

In un’estate così calda non può mancare una proposta cinematografica horror: Ma, al cinema da giovedì 27 giugno. Sue Ann (Octavia Spencer) è una donna single che stringe amicizia con un gruppo di adolescenti, invitandoli a trascorrere le loro serate nel suo seminterrato. Quella che sembrava una proposta allettante si trasforma però ben presto in un vero e proprio incubo…imprigionati fra regole inquietanti imposte da “Ma” e strani eventi, i protagonisti dovranno cercare di salvarsi la vita.