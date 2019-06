Alla scoperta dei mondi sommersi: incontro con il sub Andrea Alpini

Una serata di racconti subacquei. È quella in programma venerdì 7 giugno alla piscina Laguna Blu in via Garoni 7 a Varese.

Ospite della serata sarà Andrea “Murdock” Alpini sub e istruttore tecnico. Dal 1197 si immerge in acque marine e lacustri alla ricerca di relitti storici e moderni. Nel corso della serata, che inizia alle 21, saranno presentati report e video delle spedizioni sul relitto del Britannici, dell’aereo maoista FW 58C e del transatlantico italiano Viminale, oltre all’immersione nella Russia glaciale alla scoperta del più grande sistema di grotte in gesso del mondo.