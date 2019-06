Anziana uccisa a Caslano, rinvio a giudizio per il nipote

In relazione al decesso di una 81enne cittadina svizzera avvenuto il 6 luglio 2018 a Caslano in via Chiesuola 5, il Ministero pubblico comunica che è stato intimato alle parti l’atto d’accusa.

La Procuratrice Pubblica Margherita Lanzillo ha in particolare rinviato a giudizio, dinanzi alla Corte delle assise Criminali di Lugano, un 24enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese e nipote della vittima.

Il giovane, che si trova in detenzione dal giorno dei fatti, dovrà rispondere dei reati di assassinio, incendio intenzionale, turbamento della pace dei defunti, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti.

Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.