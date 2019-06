“Besozzo in aria” tra cinema e fumetti

Besozzo celebra il cinema in una due giorni ricca di appuntamenti. L’Amministrazione Comunale di Besozzo, in collaborazione con Filmstudio 90, Cortisonici, Totem, Icare, Black and Blue Festival organizza, venerdì 21 e sabato 22 giugno all’interno dei cortili del Palazzo Comunale (Via Mazzini, 4-10), “Besozzo in aria” 2019: cinema, incontri, fumetti e musica. L’appuntamento estivo-culturale promosso dal Comune di Besozzo si preannuncia ricco e vario, destinato a pubblici di tutte le età.

Con un’attenzione particolare per il territorio e le realtà che lo compongono, l’evento proporrà infatti uno spazio dedicato al mondo del cinema indipendente e a quello dei fumetti. Corrado Roi e Alberto Ostini, rispettivamente disegnatore e sceneggiatore dello storico fumetto “Dylan Dog” apriranno la manifestazione con un incontro con il pubblico di affezionati, appassionati e neofiti del genere. A seguire Gianluca Iacono, voce ufficiale di Vegeta (del cartone animato “Dragon Ball”) parlerà delle proprie esperienze nell’affascinante e complesso mondo del doppiaggio. Con la collaborazione di Cortisonici, da anni promotrice dell’omonimo festival internazionale di cortometraggi, verranno proposte attività ludiche (Cinequiz) (venerdì alle ore 21.00) e proiezione di cortometraggi provenienti dalle passate edizioni del festival.

L’associazione culturale Totem di Varese allestirà al mattino (ore 9.30) del sabato, per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, un coinvolgente laboratorio di cinema di animazione dal titolo “Shadow Theatre!”, durante il quale si realizzeranno brevi narrazioni con la tecnica cinematografica dell’animazione di silhouette. I bambini saranno invitati a costruire una storia di fantasia che poi animeranno ritagliando le sagome dei personaggi e degli oggetti, animando la storia arricchita da dialoghi e suoni. Il video realizzato dagli allievi del laboratorio verrà presentato al pubblico prima del film serale. (Per poter partecipare al laboratorio contattateci allo 0332 970195-2-229, info: cultura@comune.besozzo.va.it) Dalle ore 19 di sabato verranno proiettati cortometraggi, brevi documentari e videclip realizzati da giovani filmmakers provenienti da tutta la provincia di Varese ( Matteo Tibiletti, Alice Croci, Luca Tossani, Giammarco Vegezzi, Riccardo Lauri, Jonny Sottocorna, Francesco Ponti, Alberto Rubino, Matteo Aldeni, Oliver Speck, Eugenio Brizzio, Tommaso Manca, Gianluca Riva e con la partecipazione del giovane Adriano Occulto).

Ad arricchire la serata di sabato, musica dal vivo aspettando il buio con le esibizioni di Valentin Mufila e la band “Goldfish Recollection”.

Filmstudio 90, realtà dalla consolidate esperienze nel mondo artistico e promotrice della rassegna estiva “Esterno Notte”, proietterà i due film in programma: venerdì 21 “Mirai” di Mamoru Hosoda, film d’animazione giapponese e sabato 22 “Captain Fantastic” di Matt Ross, uno sguardo disincantato su una famiglia non convenzionale, film che ha fatto incetta di premi internazionali e importanti candidature agli Oscar. Durante entrambe le serate sarà attivo uno stand gastronomico all’interno del cortile del palazzo comunale. L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli eventi.