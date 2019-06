Cane da salvataggio salvato dall’ambulanza veterinaria

L’ambulanza veterinaria mentre prestava servizio presso l’evento “Varese a 4 Zampe” al parco Zanzi della Schiranna di Varese, è intervenuta per soccorrere un cane da salvataggio colto da un principio di colpo di calore, con l’indispensabile e tempestivo intervento di Claudio Carcano medico veterinario del servizio cinofilo dei Vigili del Fuoco. Il cane è stato stabilizzato in breve tempo e ora sta bene.

«Vorremmo cogliere l’occasione per sensibilizzare tutti i proprietari di cani – dice Carlo Broggi, responsabile dell’ambulanza veterinaria – perché con l’arrivo delle alte temperature, non lascino i propri animali chiusi all’interno delle auto, anche se per poco tempo, a volte per loro potrebbe essere fatale».