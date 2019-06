Il Centro ippico Seprio di Gornate Olona sotto sequestro

Il Centro ippico Seprio di Gornate Olona è stato posto sotto sequestro. A confermarlo è la stessa Fise Lombardia con un comunicato stampa. «Ad oggi – recita la nota stampa – i veterinari ufficiali e il personale tecnico della prevenzione Ats Insubria, congiuntamente al personale di carabinieri nucleo Nas, carabinieri forestali e carabinieri Nil, sono intervenute ponendo sotto sequestro la struttura del C.I. Seprio di Gornate Olona. Fise Lombardia e Fise ritengono di dover procedere con la massima sollecitudine a tutela dei tesserati del centro affiliato e qualsiasi problematica in merito potrà essere segnalata a Fise Lombardia».

I fatti risalgono al 9 giugno scorso, durante una competizione di salto ostacoli, la giuria non ha permesso la partenza in gara di due cavalli perché troppo magri. Una decisione presa a tutela del benessere degli animali come previsto dall’articolo 1 del regolamento di giustizia della federazione.

A loro volta il presidente della Fise Lombardia, Vittorio Orlandi, e il presidente della federazione nazionale, Marco di Paola, hanno chiesto l’intervento della procura federale e degli organi di giustizia ordinaria.