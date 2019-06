Il centrosinistra si prepara alla piazza, Bellifemine scrive ai malnatesi

Dopo l’evento di chiusura della sfidante Daniela Gulino venerdì sera sarà la volta del centrosinistra di Irene Bellifemine che si prepara alla chiusura di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica.

L’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle 18 in piazza delle tessitrici ma, intanto, la candidata ha recapito ai cittadini malnatesi un ultimo appello al voto:

Cari concittadini,

vi chiedo un po’ del vostro tempo perché possiate leggere questa breve lettera che vi invio per ricordare l’importante appuntamento del 9 giugno. È un appello che nasce dalla mente e dal cuore come il mio progetto per Malnate. Un progetto ideato con perizia, ma anche con sensibilità e attenzione verso la nostra comunità.

È un’ipotesi concreta di lavoro che scaturisce dall’ascolto delle persone. Consapevole dell’impegno gravoso necessario per amministrare bene chiedo il vostro appoggio per raggiungere i risultati che ci prefiggiamo.

Io posso solo dirvi che mi impegnerò fino in fondo, ce la metterò tutta per realizzare quanto proposto nel programma. Io amo la comunità in cui vivo con la mia famiglia, con mio marito e le mie quattro figlie che mi sostengono con tutto il loro affetto in questo ambizioso progetto.

Da sempre ho voluto offrire il mio contributo alla realtà cittadina, nell’ambito dell’associazionismo, anche come mamma nelle scuole.

La mia prospettiva, condivisa da tutti coloro che si sono impegnati nelle liste che mi sostengono è quella di lavorare per creare una Malnate più moderna che guarda al futuro con fiducia e serenità.

Posso dirvi che mi impegnerò a governare con il buon senso di una madre di famiglia che deve far quadrare i conti, ma che fa di tutto per garantire il meglio ai suoi cari, ma anche con l’occhio attento e il senso di responsabilità di chi amministra la cosa pubblica.

Cari saluti

Irene