Daniela Gulino, tanti “big” per la chiusura della campagna elettorale

Una parata di big politici del centrodestra per l’ultimo appuntamento della campagna elettorale di Daniela Gulino, in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno per il nuovo sindaco di Malnate.

Davanti al microfono, giovedì 6 giugno, si sono alternati il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della provincia di Varese e sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il segretario provinciale della Lega Matteo Bianchi, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, vicepres oltre alla candidata Daniela Gulino.

Presenti in piazza delle Tessitrici anche i consiglieri regionali Marco Colombo ed Emanuele Monti e gli “alleati” per questo ballottaggio, Sandro Damiani di Fratelli d’Italia e Marco Damiani.

Poche parole ma ben indirizzate per Daniela Gulino: «La gente è stufa di Malnate come è adesso. Vi chiedo quindi di andare a votare per noi per cambiare. Ringrazio tutte le persone intervenute questa sera».

il presidente della Provincia di Varese Antonelli: «Son venuto volentieri per partecipare a questa serata perché faccio il sindaco e per farlo bisogna impegnarsi, avere responsabilità ed essere capaci. Chi lo fa è quasi un eroe e Daniela l’ha fatto e ne è entusiasta. Io sono con lei al cento per cento. Bisogna cambiare e provare cosa vuole dire avere una guida del centrodestra. E’ quello che Daniela farà, ha la Provincia dalla sua parte e anche la Regione. Credeteci anche voi, noi ci crediamo».

Anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha portato il suo supporto alla candidata malnatese: «La Lega ha dimostrato di poter fare cose che altri hanno sempre detto irrealizzabili. Noi siamo l’amministrazione del fare, non quella delle parole. Bisogna parlare e dialogare con tutti per poi prendere delle decisioni. Se si vuole, le cose si possono fare. Non abbiamo paura di metterci la faccia, ecco perché dico che in un’amministrazione locale ancora di più bisogna votare per la Lega e per il centrodestra, che sa dare risposte ai cittadini. Se poi il candidato è una donna, giovane e ricca di entusiasmo bisogna fare di tutto per eleggerla. Questi sono i momenti importanti, bisogna lottare fino all’ultimo momento, andare a parlare con chi è indeciso. Tutta la popolazione deve essere convinta della scelta tra il fare e il parlare. Siamo arrivati al ballottaggio, dobbiamo uscire vincitori; è una battaglia che possiamo portare a casa. Credo che Daniela potrà essere un ottimo sindaco e dare risposte a questa città. Si può liberare Malnate dal centrosinistra».