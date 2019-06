Nuovi posti al cimitero di Arnate

Nuovi posti interrati al cimitero di Arnate di Gallarate. I primi, una trentina, sono già disponibili, in modo da potere dare una riposta immediata ai cittadini quando i loculi nei colombari andranno ad esaurirsi.

“L’amministrazione gallaratese vuole farsi trovare preparata e soprattutto intende dare una riposta concreta alle esigenze della cittadinanza. Il cimitero di questo rione, così come tutti gli altri della città di Gallarate, gode da parte dell’esecutivo guidato dal sindaco Andrea Cassani della massima cura e dalla massima attenzione. Merito anche del personale dell’ufficio tecnico e del personale dell’ufficio competente”.

“Dal giorno dell’insediamento, l’esponente della giunta di centrodestra ha messo in cima alle priorità del settore Opere pubbliche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cinque cimiteri cittadini. E il reperimento di nuovi spazi, non in situazioni di emergenza ma in un’ottica di prevenzione, è il modus operandi dell’assessore alla partita, Sandro Rech. In quest’ottica va inserito l’intervento ad Arnate e i prossimi già in agenda, che riguarderanno i cimiteri di viale Milano e quello di Crenna“.