Cinquemila euro di danni all’allevamento di lumache

È forse qualcosa di più dell’atto vandalico quello accaduto all’azienda di Ivan Travaini, imprenditore che ha investito nell’allevamento di lumache biologico, Lumapiù, a Busto Arsizio.

«Ci siamo accorti che qualche sera fa è entrato qualcuno nella nostra struttura per rompere l’impianto di irrigazione.

Un danno notevole, di oltre 5 mila euro», spiega l’imprenditore al telefono indaffarato perché nel mezzo della prima edizione di “Lumachiamo“, la kermesse legata al mondo dell’allevamento di questi animali che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

«Non sappiamo chi possa essere stato, ma abbiamo fatto denuncia in questura e la polizia sta indagando e oggi è presente sul posto». «Quello accaduto – conclude Travaini – è un fatto grave che probabilmente ha a che fare con qualcuno a cui non va giù questo evento: secondo me non si tratta di un semplice vandalismo».