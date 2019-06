Ciro Calemme rinviato a giudizio

Udienza preliminare questa mattina, lunedì per decidere circa il rinvio a giudizio di Ciro Calemme, ex amministratore unico di Aspem Reti per i reati di abuso d’ufficio, e turbativa d’asta in merito alla manutenzione delle piscine del “Lido“ in località Schiranna, a Varese.

Ciò che viene contestato dalla Procura sono essenzialmente due questioni nel dettaglio. Primo: i soldi per le spese ordinarie sostenute da Aspem Reti e che avrebbe dovuto invece rifondere il gestore della struttura. Altra contestazione consiste nei lavori di manutenzione, che secondo la normativa dovevano essere assegnati con una gara d’appalto ma che furono divisi in più lotti e assegnati sempre alla stessa ditta.

«Abbiamo contestato entrambe le eccezioni e dimostreremo che non è così – spiega il difensore Alberto Caleffi – . Siamo sereni ma anche consci che i faldoni per questo procedimento sono piuttosto corposi e comprendiamo la necessità del giudice di voler approfondire. Nelle procedure legate a questa fase processuale abbiamo sostenuto la trasparenza del mio cliente, che ha operato correttamente. Lo abbiamo fatto con una memoria seguita alla chiusura delle indagini e lo sosterremo durante il dibattimento».

Respinta la richiesta di archiviazione per gli altri due imputati (il titolare dell’impresa e il direttore dei lavori) a cui venivano contestati altri tre reati – truffa ai danni dello stato, falso, corruzione – : il fascicolo è stato restituito al pm per riformulare il campo di imputazione entro 10 giorni.

Il processo a Ciro Calemme incomincerà il prossimo 5 novembre, e il Comune di Varese è parte civile, patrocinato dall’avvocato Marco Lacchin.

L’inchiesta giudiziaria partì due anni fa a seguito di un esposto alla Procura e alla Corte dei conti da parte del sindaco Davide Galimberti, il quale a sua volta ricevette un incartamento dal successore di Calemme alla guida di Aspem, Alfonso Minonzio.