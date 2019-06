Claudio Lovetti in mostra per On the Road Art Gallery

L’Associazione Culturale On the Road Art Gallery presenta la mostra “Stimolati riflessioni” sabato 15 giugno alle ore 17,30, allo Spazio “Progetto 96” di via Postcastello, 10 a Gallarate.

La mostra, una personale dell’artista gallaratese Claudio Lovetti, sarà presentata da Fabrizio Galli che così commenta: «Da molti anni seguo l’evoluzione artistica di Claudio Lovetti che ha il grande pregio di essere sempre stato coerente sia tecnicamente che ideologicamente con le sue origini.

La cifra stilistica di riferimento è l’espressionismo tedesco, Otto Dix e George Grosz in particolare, citato ma non copiato, in una interpretazione attuale con un uso delle prospettive volutamente distorte ed un colore rarefatto ma con punte di cromie accese. I personaggi inseriti nelle tele di grandi dimensioni, a volte molto crude, rappresentano l’alienazione, lo smarrimento, la solitudine ma anche la voglia di vivere a prescindere dalle situazioni ed invitano a riflettere e stimolano una reazione immediata in chi osserva».

La mostra sarà aperta al pubblico da giovedì 13 giugno con i soliti orari: dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Associazione Culturale On the Road Art Gallery

Via Postcastello, 10 – 21013 Gallarate