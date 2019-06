Colombo aspetta il primo consiglio per annunciare la giunta. E aggiungerà anche il presidente del consiglio

«Domani sera (giovedì 13 giugno, ndr), al primo consiglio comunale del nuovo corso, nominerò la giunta. Ci abbiamo messo del tempo perché abbiamo cercato le persone migliori per ogni ruolo».

Così il nuovo sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo. Alla guida della coalizione di centrodestra che alle elezioni amministrative del 26 maggio ha ottenuto il 40% dei voti non ha ancora ufficializzato i nomi della nuova giunta comunale, e ha deciso di aspettare il primo consiglio, previsto per giovedì 12 giugno alle ore 21. Scelta anomala, ma di certo non vietata.