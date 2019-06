Domenica 30 giugno parte ‘Natura Express’

L’estate sta per cominciare! Quale miglior occasione per tuffarsi nella natura?



Abbiamo organizzato un viaggio a bordo di un treno storico che ci porterà al Tierpark di Goldau, un luogo dove si potranno ammirare circa 100 specie di animali diversi, oltre che una flora unica in Svizzera, il tutto attraversando la linea panoramica del San Gottardo.

Partenza alle 9 dalla stazione di Luino, fermata intermedia a Bellinzona alle 9:32 e arrivo a Arth-Goldau alle 11:33 ( lo Zoo si trova a 400m dalla stazione ).

Rientro alle 17:20 sempre da Arth-Goldau, fermata intermedia a Bellinzona alle 19:21 e rientro a Luino alle 19:58.

Tutti i dettagli e la possibilità di prenotare sono on-line sul nostro sito verbanoexpress.it alla pagina

https://www.verbanoexpress.it/event/natura-express