Due gare giovanili nel segno della “Legnanese”

Torna grazie all’impegno della US Legnanese 1913 una classica del ciclismo giovanile della nostra zona, il GP Pino Cozzi giunto alla 46a edizione e abbinato all’8° Memorial Barlocco, valido anche come campionato provinciale in gara unica per le categorie esordienti 1° e 2° anno.

La gara in programma domenica 16 giugno prevede il ritrovo a Legnano (al Gruppo Ceriani di via Picasso da dove ci si muoverà alle 8,45 e dove saranno svolte le premiazioni dalle ore 12,30) mentre la partenza sarà data a Gorla Maggiore; il percorso misura 30 chilometri e prevede l’attraversamento dei comuni di Legnano, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Lonate Ceppino (dove sarà fissato il Gran premio della montagna), Marnate e Castellanza.

Con le stesse modalità, ma con partenza dal ritrovo di Legnano alle 10,15, si disputerà anche la 99a edizione della Targa d’Oro Città di Legnano valida per la categoria Allievi, questa volta sulla distanza degli 80 chilometri. In questo caso l’abbinamento è con il 1° memorial Mauro Mezzanzanica, il presidente che ha lavorato alla realizzazione della 100a edizione della Coppa Bernocchi, quella del 2018 e che è scomparso nel febbraio scorso.