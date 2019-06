Esploratori della biodiversità del Parco Groane

Guide esperte e volontari del parco accompagneranno esploratori in erba all’interno del Parco delle Groane, domenica 9 giugno, a partire dalle ore 14 fino alle 23 alla ricerca ed identificazione della piccola e grande flora, insetti, rettili, anfibi e avifauna diurna e notturna dell’area protetta. Per partecipare insieme al censimento del BioBlitz 2019 e dare ciascuno il proprio contributo scientifico per la salvaguardia della ricca biodiversità lombarda.

Il Parco occupa il più continuo ed importante terreno semi naturale dell’alta pianura lombarda a nord ovest di Milano. Si tratta di un territorio di brughiera di peculiare interesse geologico, costituito da ripiani argillosi “ferrettizzati” che determinano una specificità ambientale e floristica. La vegetazione dei luoghi è caratterizzata da estese brughiere (fra le più meridionali d’Europa), che si evolvono gradatamente verso il bosco di pini silvestri e betulle, fino a maturare in boschi alti di querce e carpini.

Il ritrovo per grandi e piccini è al Centro Parco Polveriera di Solaro (in via Della Polveriera 2, a Solaro) a partire dalle ore 14:

Sono in programma tre escursioni guidate, due in diurna (alle ore 14.30 e 16.30) e l’ultima in notturna, a partire dalle ore 20:30 e fino alle 23.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma è consigliata l’iscrizione telefonando ai numeri 0296981448 – 0296981446 oppure scrivendo a educazioneambientale@parcogroane.it.