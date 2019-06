Fermati per alcol e droga, un weekend di controlli alla “movida”

Durante quest’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Arona, nel corso della diuturna attività di vigilanza svolta nel centro cittadino ed incentrata anche (ma non solo) alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi si mette alla guida dopo aver assunto alcool o droghe, hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale ed ai luoghi della “movida” solitamente frequentati dai giovani.

In particolare, nelle serate di venerdì e di sabato, nel territorio del comune di Arona, i Carabinieri hanno identificato diverse persone, elevando contravvenzioni al codice della strada e, in particolare, denunciando tre giovani del posto e del vicino Varesotto per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un altro soggetto, invece, classe 1989, sempre residente in zona, è stato sorpreso con al seguito circa 8 grammi di eroina e pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Verbania per la violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990. Altri due giovani, rispettivamente classi 1993 e 1994, sono stati inoltre segnalati in via amministrativa, ai sensi dell’art 75 D.P.R. 309/1990, alla competente Prefettura per detenzione di una modica quantità di marijuana e di hashish per uso personale.

Nel corso dei citati controlli, infine, è stato sanzionato in via amministrativa anche un esercizio commerciale di Arona, sito in corso Liberazione, per aver ceduto bevande alcoliche a minori di anni 18 senza richiedere agli stessi, nella circostanza, il documento d’identità al fine di accertarne la reale età.