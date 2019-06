Festa di San Giovanni, le modifiche di Agesp

Si rende noto che, nella giornata di lunedì 24 giugno 2019, in occasione della festività di S. Giovanni, patrono cittadino, le attività del gruppo AGESP subiranno alcune variazioni. Gli Sportelli Agesp Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi. Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di pronto intervento.

Anche gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B, così come gli uffici di AGESP Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli, rimarranno chiusi per l’intera giornata.

Per quanto concerne le Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l. a Busto Arsizio, si informa che la Farmacia 3 di Largo Giardino 7 sarà di turno diurno e notturno dalle ore 8.30 di lunedì 24 giugno alle ore 8.30 di martedì 25 in orario continuato, con appoggio della Farmacia 2 di Via P.R. Giuliani 10 (Sacconago) nelle fasce orarie 8.30 – 12.30 / 15.00 – 20.00. Le Farmacie 1 (Viale Rimembranze 27) e 4 (Viale Boccaccio 83) rimarranno chiuse.

Si conferma, invece, che il Centro Multiraccolta di Via Tosi e il Settore Igiene Ambientale svolgeranno regolarmente le proprie attività, pertanto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti NON sarà sospeso.