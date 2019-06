Festival dei fuochi, si parte dal Lago d’Orta

Domenica 30 giugno, prenderà il via la nuova edizione del “Festival di Fuochi d’Artificio” con la prima tappa della rassegna 2019 a Orta San Giulio (NO), sul Lago d’Orta, uno dei borghi più belli d’Italia con la sua Bandiera Arancione assegnata dal Touring Club Italiano.

La cittadina – che sorge in splendida posizione nella verde penisola del Sacro Monte (Patrimonio dell’Umanità UNESCO) sulla sponda orientale del Lago, di fronte all’Isola di San Giulio – presterà il suo panoramico scenario per lo spettacolo di inaugurazione che si preannuncia essere una data top con una novità in più rispetto al debutto dello scorso anno: le piattaforme da cui partiranno i fuochi quest’anno saranno quattro, tre frontali e una dietro all’Isola. Questa novità permetterà di arricchire il contesto naturale mozzafiato dell’anfiteatro cusiano. Le emozioni verranno esaltate dalla musica da camera scelta come sottofondo dell’evento, con note eleganti a basso impatto acustico ed ambientale.