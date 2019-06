Futura Giovani, la conferma di Valentina Danielli

Terza conferma e quarto tassello complessivo della Futura Volley Giovani che disputerà per la prima volta nella sua – giovane – storia il campionato di Serie A2 femminile. Dopo il prolungamento di contratto per Cialfi e Zingaro (e l’ingaggio di Latham) arriva quello per Valentina Danielli, libero che a più riprese è risultato decisivo nelle vittorie dell’ultimo biennio.

Danielli, che compirà 26 anni a settembre, è arrivata quasi per caso al ruolo difensivo per antonomasia: nata schiacciatrice a Orago (con cui esordì in B1 nel 2010-11) ha proseguito per diversi anni la carriera in banda tra Albese con Cassano, Gorla, Gubbio e di nuovo Albese. Qui, a causa dell’infortunio di una compagna, venne schierata per la prima volta da libero mostrando doti eccelse in fase di ricezione: da allora Valentina veste una maglia diversa rispetto alle compagne e si è specializzata in retroguardia.

Alla FVG dal 2016, Danielli è divenuta insostituibile nella formazione di coach Lucchini e anche nelle partite chiave della stagione passata è risultata una delle migliori in campo. Clamoroso l’81% di ricezione positiva nel match contro Romagnano che è valso la promozione in A2, categoria che l’ex Orago si appresta ora a conoscere da vicino.