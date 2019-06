Giuditta Campiello per la “Merenda con storie sul prato”

“Giuditta Campiello racconta…” è lo spunto per la “Merenda con storie sul prato” proposta da Mariella Saletti per sabato 29 giugno, alle ore 16 in via Virgilio 4 a Brinzio.

“Leggere e raccontare storie e fiabe nella natura …quale incantevole modo per dare vita al mondo interiore del bambino”, si legge nell’invito all’iniziativa che propone una partecipazione libera per tutti i bambini (età consigliata dai 5 agli 8 anni).

Altre due “Merende con storie sul prato” sono in programma il prossimo mese: giovedì 11 luglio “Michela Prando racconta…” e sabato 20 luglio “Paola Pucci racconta…”.

In caso di pioggia la lettura si svolgerà in un salone.

Per info e prenotazioni scrivere a mariellasaletti@gmail.com oppure 339 3894974.