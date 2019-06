La biblioteca al parco, per tante letture all’aperto

Con la bella stagione la Biblioteca dei ragazzi Gianni Rodari di Varese lancia una proposta tutta nuova per i piccoli amanti dei libri: è “Letture all’aperto”, un breve ciclo di 4 incontri che si svolgeranno tutti i venerdì pomeriggio di giugno.

L’appuntamento è per le ore 15.30 sotto i portici della Biblioteca, al civico 16 di via Cairoli. Da qui bambini e bibliotecarie si sposteranno al parco dell’Area Cagna intitolato a Calogero Marrone, cui si accede dalla scala adiacente alla biblioteca, per delle letture all’aperto dedicate ai bambini dai 3 anni in su.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita.

In caso di pioggia le letture si svolgeranno al chiuso, nel salone della biblioteca.

Per maggiori informazioni scrivere a bibliotecaragazzi@comune.varese.it.