La ciclistica Crennese in “pellegrinaggio” al Ghisallo

La S.C. Crennese organizza per il giorno 23 giugno 2019 una pedalata sociale con partenza da Piazza della Repubblica a Crenna di Gallarate alle ore 7,30.

Meta: il santuario della Madonna del Ghisallo di Magreglio, celebre ritrovo dei ciclisti e sede di un museo storico.

L’arrivo è previsto intorno alle ore 11, con la visita al santuario e al museo del ciclismo. Subito dopo: pranzo presso il ristorante il Ghisallino.

«La salita verrà affrontata da due gruppi, su entrambi i versanti, da Bellagio e da Ganzo, con percorso più breve e meno impegnativo» spiegano dalla Crennese. «Ci sarà un autobus a disposizione di chi vuole vuole partecipare senza pedalare e per chi vuole affrontare in bici solo l’andata».

Il contributo spese per andata e ritorno in pullman 15 euro, ingresso museo 5 euro. Pranzo al Ghisallino a 25 euro, pranzo leggero per chi vuole rientrare in bici 13 euro

Prenotazioni entro il 10 giugno, telefonando al numero 349 8690535 o 3384294507.