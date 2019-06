La stagione dell’Inter partirà da Lugano

Inizierà dal ritiro di Lugano la stagione 2019-2020 dell’Inter.

La squadra nerazzurra di Milano – che ha la propria sede principale di allenamento ad Appiano Gentile, meno di 50 km dalla città elvetica – svolgerà la prima parte di pre season in riva al Ceresio.

La squadra milanese, che ha scelto Antonio Conte nel ruolo di allenatore, sarà a Lugano dall’8 al 14 luglio, prima di iniziare la tournée di amichevoli in giro per il mondo.

Al momento però gli allenamenti sono stati programmati al porte chiuse. Il motivo è il rifacimento del campo principale di Cornaredo. La squadra nerazzurra si allenerà sui campi laterali e questo non permetterà ai tifosi di assistere alle sedute per motivi di sicurezza e di privacy. Solo nel caso in cui i lavori riuscissero a finire entro la fine del ritiro nerazzurro – ipotesi presa seriamente in considerazione -, ci sarebbe un’apertura dei cancelli.

Per domenica 14 giugno è prevista la prima amichevole contro i padroni di casa del Lugano, la “Casino di Lugano Cup”.