L’arte del mosaico e i bambini: bellezza e accoglienza

Anche quest’anno si è concluso il laboratorio di arte musiva dedicato ai bambini guidato dell’artista Arend, della Corte di Brenta, e promosso dall’associazione Il Pargolario. In sintonia con i valori che guidano l’associazione, in questa edizione si è voluto sottolineare l’importanza del luogo, Cuvio, arricchito da una serie di mosaici che saranno inaugurati sabato 8 giugno dalle ore 15 in via Ronchetto 1.

Una vera e propria festa “Occhio al mosaico… per una Cuvio più bella“, dedicata ai bambini che avranno la possibilità di divertirsi con lo spettacolo “Annie e Barbanera” di Sara, del Circo Clap di Arona, di sfidarsi nel torneo di giochi all’aperto e di sperimentarsi in un laboratorio di mosaico. Un assaggio di quanto fatto dai bambini che hanno partecipato al corso.

A questa generazione di bambini digitali, immersi dalla nascita in uno spazio globale e indefinito, dove tutto si misura e si cronometra, è stato offerto e contrapposto il concetto di luogo, «inteso come qualcosa che ha a che fare con la memoria, con le emozioni e con il desiderio. Perciò, mentre i luoghi si riconoscono – si odiano e si amano – gli spazi semplicemente si misurano. E anche se, per legge, posso farti spazio o negartelo, è solo nel luogo che ti posso accogliere – spiega la presidente, Daniela Mior – È solo qui, dunque, che l’ospitalità può aver luogo» . Questo il messaggio trasmesso ai bambini coinvolti nel progetto e non solo a loro.



La posa dei mosaici, in vista alla pubblica via, rappresenta una sintesi tra arte e il luogo: l’arte è quella musiva, il luogo è Cuvio. «Il progetto è ambizioso – continua la presidente – speriamo di trovare nuovi muri a disposizione per la prossima edizione».

L’inaugurazione avverrà sabato 8 giugno alle ore 15.00 in via Ronchetto a Cuvio, con giochi e spettacolo per bambini aperto a tutti.

Per info: 366 7550411.

In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.