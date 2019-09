Fiabe e diritti prendono vita nei laboratori di “Occhio al mosaico”

Riparte domani, mercoledì 25 settembre “Occhio al mosaico“, il cantiere artistico di arte musiva promosso dall’associazione “Il Pergolario” e dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni, capace ogni anno di rendere Cuvio più bella.

Il programma prevede quattro incontri, sempre al mercoledì pomeriggio fino al prossimo 23 ottobre, dalle 16.40 alle 18.20 nel laboratorio della Corte di Brenta (in piazza Diaz 2 a Brenta). Sotto la guida del Maestro Arend, i piccoli allievi verranno “messi a bottega” , per “spaccare e ricomporre” imparando così che le cose si possono guardare da altri punti di vista.

Questa volta l’arte musiva che sta coinvolgendo i bambini in Valcuvia entra nel mondo delle fiabe che si collegano alla vita, ai sogni e alle ansie. Immedesimandosi nei protagonisti delle fiabe, grandi e piccini imparano a vivere. “I bambini hanno bisogno di scoprire in un ambiente sicuro che le cose brutte accadono a tutti”, spiega Daniela Mior, presidente de Il Pergolario citando Chesterton: “Le favole non dicono ai bambini che esistono i draghi. I bambini sanno già che esistono i draghi. Le fiabe dicono ai bambini che i draghi possono essere uccisi”.

Favole collegate ai diritti fondamentali dei bambini perché Unicef raccomanda agli adulti di impegnarsi a promuovere i diritti stabiliti dalla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: “Qui a Cuvio lo facciamo a modo nostro, in modo indelebile – spiega Daniela Mior – con delle tavole di mosaici che si affiancheranno a quelli delle fiabe, ricordando alcuni diritti inviolabili dei bambini e i doveri degli adulti nei loro confronti, lungo le strade di Cuvio, dove tutti le potranno ammirare a partire dalla prossima estate.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo, Corte di Brenta e Scuola dell’Infanzia di Cuvio (dove si terrà una sezione speciale del progetto) e con il patrocinio dei comuni di Brenta e di Cuvio .

Per maggiori informazioni scrivere a ilpargolario@gmail.com oppure 366 7550411 (anche via WhatsApp).