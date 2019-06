L’auto prende fuoco, arrivano i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19 nel comune di Cittiglio per l’incendio di un’autovettura.

Per cause accidentali un veicolo in transito lungo la provinciale ha preso fuoco, il conducente è riuscito ad accostare e scendere dall’auto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Laveno Mombello, intervenuti con un’autopompa, hanno spento l’automezzo e messo in sicurezza l’area.