Lavori per l’estate, Openjobmetis cerca 1.500 persone in Lombardia

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ricerca e seleziona 1.500 persone in tutta Italia che verranno inserite all’interno di aziende appartenenti a diversi settori nel periodo compreso tra giugno e settembre, con contratti a tempo determinato in somministrazione.

Molteplici anche le opportunità di lavoro in Lombardia, nei settori della GDO e Retail, Horeca e Turismo, Sanità, Servizi e Industria. Tra le città che presentano posizioni aperte troviamo Milano, Varese, Pavia, Magenta, Vigevano, Saronno, Rho, Besozzo e Busto Arsizio.

Per ricevere i dettagli delle posizioni aperte e per inviare la propria candidatura, accedere al sito www.openjobmetis.it , sezione Candidati/Trova. Ecco di seguito la presentazione delle principali opportunità di lavoro:

Grande Distribuzione Organizzata e Retail (90 persone): la ricerca e selezione è dedicata agli addetti al banco (reparti gastronomia, macelleria, pescheria), alla vendita, alla gestione delle casse, al rifornimento scaffali e al magazzino. Svariate le posizioni aperte specificatamente per il periodo dei saldi;

Horeca e Turismo (75 persone): opportunità per chef de rang, aiuto cuoco, restaurant manager, camerieri, camerieri ai piani, baristi e addetti al catering. La conoscenza di almeno una lingua straniera è requisito fondamentale;

Sanità (30 persone): si ricercano Oss (operatori socio-sanitari) e Asa (ausiliari socio-assistenziali) per sostituzione del personale in ferie;

Servizi (10 persone): si ricercano addetti alle pulizie per sostituzione del personale in ferie;

Industria (10 persone): opportunità per operai addetti alla produzione e operai metalmeccanici per sostituzione del personale in ferie. Si ricercano anche addetti al controllo qualità con esperienza pregressa nel settore metalmeccanico.