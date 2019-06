Le auto d’epoca “invadono” il museo del tessile

Domenica 9 giugno 2019, al museo del Tessile a Busto Arsizio, andrà in scena l’11esimo Festival dell’Automobilismo d’epoca, organizzato dalla scuderia cittadina Junior Jolly Historic con il patrocinio del comune di Busto Arsizio.

La manifestazione sarà aperta a tutte le vetture costruite prima del 1989 e ad un gruppo preselezionato di vetture youngtimer costruite dal 1990 al 1995. A partire dalle ore 8:30 le automobili, dopo aver effettuato l’accreditamento, verranno esposte all’interno del parco del museo del tessile dove permarranno fino alle ore 11 circa quando, dopo la presentazione della speaker Rosanna Bianchi, partiranno per effettuare un giro turistico di circa 50 km nel comuni limitrofi.

All’interno del giro saranno inserite due prove di regolarità turistica non competitiva per alzare un po’ l’agonismo tra gli equipaggi. Ad accogliere i partecipanti al rientro, verrà servito l’aperitivo e in seguito il pranzo, accompagnato da musica dal vivo a cura di Mario Valente. Ad intrattenere il pubblico in attesa delle premiazioni, le ragazze immagine dalla società di Norberto Wittwer “50 shade of fashion” effettueranno una sfilata di moda coi vestiti offerti da degli stilisti svizzeri.

Verranno premiati con coppe e targhe offerti dai nostri sostenitori i primi 5 classificati assoluti, i primi 3 equipaggi totalmente femminili che attendiamo numerosi, il gruppo partecipante più numeroso, l’equipaggio proveniente da più lontano e la vettura più anziana iscritta. Graditi ospiti della giornata saranno il cane Drift della pagina “Drift che fa cose” e la sua padrona Ilaria, pronti ad immortalare le vetture.

Durante l’evento sarà anche presente una delegazione delle poste italiane della sede centrale cittadina dalla quale sarà possibile acquistare la cartolina da collezione riportante l’annullo filatelico dell’evento. Sostenitori dell’evento saranno: Bandera, Renault Paglini, Bianchi industrial, Ross Color, Bevex, Carrozzeria Carroccio, La nuova Macchi e Rota, Ricambi d’auto, pasticceria caffè Bisto, panificio Maccia & Mendola e Caffè Torrefazione Florentia. Per info www.rallyesportclub.it oppure Facebook e Instagram @juniorjollyhistoric