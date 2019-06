Le canzoni di De Andrè, libri e suoni etnici, due giorni con Microcosmi

Un fine settimana da vivere con Microcosmi. Dopo i primi appuntamenti dedicati al cinema e al teatro, la rassegna di eventi culturali, presenta un fine settimana da trascorrere tra momenti di letteratura e musica, seguendo il filo conduttore di quest’anno: “Differenze, la diversità è il motore del mondo”.

I ragazzi dell’Associazione Microcosmi infatti, vi invitano nel bellissimo parco di Villa Tatti Talacchini venerdì 28 e sabato 29 giugno per condividere momenti di qualità e divertimento. Venerdì 28 giugno il programma ha inizio all’ora dell’aperitivo, dalle 19 e 30 infatti, verrà aperto lo stand gastronomico e si potrà assistere al concerto di Valentin Mufila e i Mapendo Africa Sound. Il cantante e musicista originario del Congo, insieme alla sua band, vi trascinerà nei ritmi africani.

Alle 20 e 30 si terrà invece, la presentazione dell’ultimo libro dello scrittore Roberto Piumini dal titolo “Alzati Martin, Ballata di Martin Luther King”, una storia contro la discriminazione e il sopruso. La vita di Fabrizio De Andrè invece, viene ricordata dal giornalista musicale Enzo Gentile che presenta il suo ultimo libro “Amico Faber: Fabrizio De Andrè raccontato dagli amici e dai colleghi”.

Durante la presentazione ci saranno anche interventi musicali di Giorgio Cordini, autore de “I miei otto anni con Fabrizio De Andrè”. Seguirà un appuntamento di poesia partecipata, a microfono aperto con Antonella Visconti.

Sabato 29 giugno, gli appuntamenti iniziano già alle 14.00 con l’Associazione Covo di Varese che propone un Open Mic ( registratevi al 333.2655957). La sera invece, la musica avrà inizio grazie al chitarrista e compositore Manuel Buda e da Orwa Saleh, suonatore di out che proporranno sonorità etniche.

Dalle 21 e 30 invice, protagonista sarà il cantautore e scrittore Claudio Sanfilippo con alcuni tra i più importanti musicisti italiani: Danilo Minotti, Marco Brioschi, Marco Ricci e Maxx Furian per una serata in jazz dedicata ai brani della scuola milanese: Gaber, Jannacci, Dario Fo e tanti altri.

E non è tutto. La serata continua, dalle 23, con il concerto degli straordinari Black Beat Movement, storico collettivo alternative-soul milanese. E per concludere, si terrà la proiezione del film “Woodstock – Tre giorni di pace, amore e musica”.

Tutti gli eventi vedranno attivo lo stand gastronomico e sono ad ingresso libero e gratuito. Il programma in continuo aggiornamento su: https://www.facebook.com/Microcosmi/ . Le prossime date in programma sono per il 20 luglio e il 14 settembre 2019.