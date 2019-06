A Maccagno il Campionato Nazionale Open Classe A

Prenderà il via domani, nelle acque di Maccagno, il Campionato Italiano Open Classe A.

Per tutto il weekend si svolgeranno una serie di regate riservate ai velocissimi catamarani della Classe A, un tipo di imbarcazione monoposto, molto tecnologica, capace di raggiungere velocità impressionanti grazie ai “foils”, le moderne appendici montate sotto gli scafi che permettono alla barca di sollevarsi dall’acqua.

Con le recenti evoluzioni delle barche di Coppa America, questa classe velica riscuote molto successo perché potrebbe essere il trampolino di lancio per le nuove generazioni di skipper. La formula Open di questo Campionato Italiano ha richiamato i migliori atleti internazionali e tra questi spicca il pluricampione del mondo dei Classe A, l’olandese Mischa Heemskerk.

In gara ci saranno atleti provenienti da 6 nazioni: Italia, Svizzera, Olanda, Germania, Francia e Austria. Domenica pomeriggio, al termine delle regate, si svolgerà la premiazione con l’assegnazione ufficiale del titolo per il Campione Italiano e per il Campione Svizzero.

Un altro appuntamento di carattere internazionale organizzato da UVM sarà il weekend del 29-30 giugno quando, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà a Maccagno RS Aero International Regatta. Si tratta di una deriva monoposto di ultima generazione, prodotta dal famoso cantiere Inglese RS che da qualche anno cerca di contendere alla Classe Laser la partecipazione alle Olimpiadi.

Il cantiere RS porterà da Southampton a Maccagno diverse barche a noleggio ed alla regata parteciperanno velisti e veliste provenienti da 9 nazioni: Italia, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna, Russia, Irlanda, Repubblica Ceca e USA. Tra questi spicca la presenza del vice campione del mondo l’Inglese Peter Barton. Anche in questo caso si prevedono regate spettacolari e gli appassionati di vela potranno conoscere gli atleti e vedere da vicino le barche a terra al Parco Giona di Maccagno.