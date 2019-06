Nominata la Giunta: Elisabetta Bergami nuovo vicesindaco

Sono stati resi noti i nomi degli assessori che affiancheranno Fabio Zucconelli nel suo nuovo mandato di sindaco di Brusimpiano.

Una novità ed una conferma: dopo dieci anni lascia l’incarico il vicesindaco uscente Luca Scipioni, a cui vanno i ringraziamenti del team di Zucconelli per il lavoro svolto. Scipioni resterà attivo occupandosi di territorio, protezione civile e dell’area informatica.

Il nuovo vicesindaco, con delega al bilancio, al personale e agli affari generali, sarà Elisabetta Bergami, da anni colonna portante del Comune di Brusimpiano, prima come responsabile dei servizi, poi come staff del sindaco e nell’ultima amministrazione come assessore esterno, «una garanzia per il buon funzionamento dell’Ente», dice Zucconelli.

Nuovo ingresso come assessore è Alessandra Masina che si occuperà di turismo e marketing territoriale.

Gli incarichi ai singoli consiglieri, invece, verranno comunicati nel corso della prima seduta del Consiglio comunale, prevista per venerdì 14 giugno alle ore 20.