E’ partita l’Estate Vedanese

Ha preso il via l’edizione 2019 dell’Estate Vedanese, un lungo calendario di eventi che animerà il paese fino al 16 agosto.

Dopo i primi appuntamenti – un film della rassegna “Di terra e di cielo” e “Aspettando il Palio”, che si sono svolti nello scorso fine settimana – l’Estate Vedanese prevede altri interessanti e significativi eventi, con laboratori, concerti, sagre e spettacoli per grandi e piccini che animeranno le notti estive di Vedano.

Tra gli appuntamenti da segnalare, le “Prove aperte” della Filarmonica Ponchielli, la festa della birra “Luppolo in Fabula” organizzata dalla Pro Loco e dedicata ad Angelo Poretti, l’ormai collaudata “Notte degli Artisti”, “Vedano by Night”, il concerto di chitarra classica del duo Max De Aloe e Matteo Goglio, la Sagra di San Rocco, la proiezione per la rassegna di cinema all’aperto “Esterno Notte” e la rappresentazione teatrale della compagnia vedanese “Attori in Soffitta”.

