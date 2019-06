Piero “l’uomo di gomma”, torna nel “suo” negozio e si emoziona

Piero Cermesoni aveva solo 11 anni quando finita la scuola, durante i mesi estivi, andava a lavorare nel negozio di Varese in via Aldo Moro che vendeva oggetti realizzati in gomma.

La vetrina, nel cuore della città aveva aperto nel 1941 quando il palazzo era stato costruito e il signor Pianezzola aveva alzato la saracinesca. Piero si appassiona a quel lavoro, al contatto con i clienti, agli ordini ai fornitori a quella materia così duttile e resistente che con il tempo riempie le case di tutti noi. Nel negozio di Piero si possono trovare gli oggetti più utili e particolari.

Nel 1975 ne acquista la licenza con la sua gentilezza e disponibilità e vi lavora fino al 2018 entrando nel cuore dei varesini che tutti chiamano “Il negozio Pirelli”. Accanto a lui la moglie Marisa e la figlia Daniela.

Oggi è tornato nel “suo” negozio per visitare la mostra dei progetti degli studenti del Politecnico nella seconda vita di quelle mura e non nasconde la commozione. A 87 anni è ancora gentile e disponibile e guarda con ammirazione questi giovani che con i loro progetti immaginano la città del futuro.