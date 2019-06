Precipita col parapendio: ferito dopo un volo di trenta metri

Precipita col parapendio in Valle di Blenio, in Svizzera. Brutta avventura per un 47enne cittadino italiano residente in provincia di Varese.

L’uomo si trovava a Ghirone, sulla diga del Luzzone per effettuare un lancio con il parapendio.

Durante la fase di atterraggio ha però urtato contro la parete della diga, rovinando poi al suolo da un’altezza di circa trenta metri. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e la Rega, che ha soccorso e trasportato il 47enne all’ospedale. A detta dei medici l’uomo ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.