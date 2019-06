I ragazzi ripuliscono il campo sportivo

Paletta, scopa e sacco grande dell’immondizia: così è stato pulito l’ex campo sportivo. L’iniziativa, a cura della Croce Rossa Italiana di Luino assieme alla canottieri ha avuto grande successo.



«Sarà un’attività che promuoveremo anche nelle scuole e negli oratori. Da settembre durante gli incontri nelle scuole grazie a collaborazione con Liceo e Isiss ci sarà anche il tema della pulizia a della città fra i temi promossi», ha spiegato il presidente della Cri di Luino Pierfrancesco Buchi.

Galleria fotografica I giovani volontari ripuliscono la città 4 di 11

Tutti i bambini, guidati dai giovani volontari della crocerossa si sono “armati” di attrezzi per la pulizia e sacchi dell’immondizia ed hanno ripulito questo spazio che spesso è ancora dedicato alle attività sportive o al supporto degli eventi sul territorio.

«Un bel modo per fare cittadinanza attiva coinvolgendo tanti bambini e trasmettendo un messaggio importante: dobbiamo avere cura di tutti gli spazi della nostra Città», commentano dalla Croce Rossa.

«Non solo quelli che quotidianamente sono sotto i riflettori per la loro bellezza e centralità, ma anche quelli meno famosi, nelle frazioni, nelle zone fuori dal centro, ma pur sempre spazi che vengono vissuti e che non vanno dimenticati.

Mantenere curati e puliti i luoghi pubblici è più difficile che vestirli a festa.

Vogliamo anche noi dare una mano, ispirati dai tanti gesti di generosità verso l’ambiente in cui viviamo, a cui assistiamo tutti i giorni».