Rally della Marca: Miele sfida il padrone di casa Signor

Prende il via venerdì sera – 28 giugno – il 36° Rally della Marca con partenza e arrivo a Montebelluna, gara valida come quarta prova (su sei) del Campionato Italiano WRC, la competizione che vede i varesini Simone Miele e Roberto Mometti (foto AciSport) in testa alla classifica assoluta.

Una gara, quella trevigiana, che ha un favorito primario, il padrone di casa Marco Signor (con Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc) che è anche secondo nella graduatoria del CIWRC con soli 3,5 punti di distacco dal driver di Olgiate Olona. Signor sarà alle spalle di Miele nell’ordine di partenza e dalla sua ha la conoscenza dettagliata delle strade su cui si assegnerà il successo, la “Monte Cesen”, la “Arfanta” e la “Monte Tomba”, tratti da ripetere tre volte nella giornata di sabato per oltre 115 chilometri di staccate e accelerazioni.

Il venerdì sera invece ci sarà spazio “solo” per la prova spettacolo “Zadraring” di appena 2,4 chilometri sui quali verrà stilata la prima classifica parziale. Miele sarà di nuovo al volante della Citroen C3 Wrc gestita in famiglia dal team DreamOne Racing, che schiererà al via anche la Skoda Fabia R5 affidata a papà Mauro Miele e a Luca Beltrame, con l’obiettivo di ben figurare nella propria classe dove i favoriti sono i vari Pinzano, Carella e Daprà.

Per l’assoluta del CIWRC oltre al duello tra Miele e Signor bisogna considerare almeno altri due piloti di primissimo rango, Luca Pedersoli e Corrado Fontana: il primo (Citroen C3) è terzo in classifica ma in futuro potrà scartare gli “zero punti” del Salento, il comasco ha già due ritiri all’attivo ma proprio nel “tacco d’Italia” ha colto un successo che gli dà qualche speranza di una rimonta sui migliori. Nella bagarre di testa potrebbero inoltre inserirsi i vari Niboli, Luigi Fontana e Della Casa, tutti dotati di vetture della classe regina.