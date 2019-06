Come realizzare un sito web con WordPress: guida passo passo

WordPress, oggi, è la risposta migliore per la creazione di un sito web. Mai, sino a qualche decennio fa, quando ancora WordPress non era ancora così diffuso, scrivere un sito web era più che un’impresa.

Economico e performante nelle sue modalità di utilizzo, un sito WordPress rappresenta la via più semplice per portare a compimento la creazione di un sito web. In un’epoca in cui i social prendono il sopravvento, creare un sito web è ancora utile? La risposta a questa domanda non può che essere si!

Bisogna creare il sito web e, secondo i propri scopi, fondamentale è generare un sito web efficace e di facile lettura, idea e mission sempre portata avanti da Genesi, esperta di settore. Quando alcune aziende investono in social, creare un sito web significa indurlo ad assumere il ruolo di una pagina di atterraggio o vetrina. Pertanto, creare un sito con strumenti professionali, in tal caso, non ha valenza e la gran parte dei produttori di siti web utilizza il WordPress come programma di creazione del sito web.

Oggi, tutto è molto più facile e più veloce e lo scoprirai in questa guida, passo dopo passo.

Scrivere un sito web in WordPress è facile e conveniente, ma ti chiedo solo qualche minuto per leggere questa guida. Fai attenzioni: pochi passi, ma bisogna seguirli tutti. Dopodiché, scrivere un sito web non sarà più un miraggio!

Ecco i passi da seguire.

Crea un sito web scegliendo il nome più consono

Fondamentale nella scelta di un sito web da creare in WordPress è l’individuazione di un nome quanto più corrispondente alla tipologia di azienda o, in generale, realtà, tu voglia esprimere tramite il tuo sito.

Acquisisci il dominio e lo spazio hosting

Dopo aver scelto il nome del sito web, bisognerà procedere all’acquisizione dello spazio hosting, nonché registrare il relativo dominio.

Il dominio non è altro che il percorso che gli utenti poi scriveranno per cercare il tuo sito (URL).

Fondamentale in questo caso, sarà l’acquisizione dell’estensione (.com, .it, .net, .org, ecc), in base all’utilizzo dello stesso sito web.

Ci sono, poi, anche estensioni di secondo livello che permettono di appoggiarsi a siti già esistenti e creare uno spazio partendo dagli stessi.

Installare WordPress

Per installare WordPress, sul tuo pannello di controllo troverai un’applicazione (QuickInstall) per l’installazione della piattaforma.

Segui tutti i passaggi e compila tutti i campi richiesti.

Inizia a creare il tuo sito web

Scelto il nome, acquisito il dominio e installato WordPress, adesso puoi procedere alla creazione del sito web. Secondo l’utilizzo del tuo sito web, è fondamentale la scelta del tema WordPress e, dunque, del cosiddetto template. Secondo l’utilizzo, si consigliano template adeguati e specifici.

Scegli un tema WordPress

Scegli il tema WordPress, visitando semplicemente un sito come Themeforest, e seleziona un template con i vari plug-in atti a implementare il sito in base alle tue esigenze.

Installa il tema WordPress e configuralo

Per l’installazione del tema, dopo essere entrati nella bacheca WordPress, ecco quello che dovrai fare.

Vai in Aspetto > Temi > Aggiungi nuovo > Caricare e fai l’upload della cartella zip del tuo template. Procedi dunque alla configurazione.

Installa i plug-in WordPress

Fondamentale è la scelta dei plug-in per creare il tuo sito web. I plug-in servono per implementare le funzioni del sito e renderlo adatto alle tue performance.

Ecco alcuni plug-in: Akismet; WordPress SEO by Yoast (ora Yoast SEO); WordPress by Yoast; ecc.

Crea le pagine del tuo sito web

Molto spesso, nella creazione delle pagine del sito web, si compie l’errore di non dedicar loro uno studio mirato.

Ecco alcuni esempi di pagine che dovresti creare e non far mancare nel tuo sito web:

Homepage: pagina base, nonché prima schermata del sito web;

About / Chi Sono: presentazione di te stesso o della tua attività. Puoi inserire i dati, anche personali, ma che siano funzionali all’identificazione del tuo sito web;

Prodotti/ Servizi: tutto quello che tu offri all’utente;

Portfolio: serve a mettere in risalto eventuali altre collaborazioni presenti o lavori effettuati presso altri clienti;

Contatti: inserire tutte le informazioni per essere contattato dagli utenti. Si consiglia anche di inserire un form per il contatto, nonché la possibilità di lasciare dati direttamente sul sito web, per poi essere trasferiti alla propria mail.

Crea un blog sul tuo sito WordPress

Quando crei un sito web, molto spesso, al fine di generare feed e soprattutto interazioni con il tuo sito web, è fondamentale creare un blog, da aggiornare e rendere appetibile agli utenti.

Ecco il percorso: Aspetto > Personalizza e, in corrispondenza del campo “Pagina Iniziale Statica” seleziona la pagina Home che hai creato. Alla voce: “Pagina Articoli”, scegli la pagina definita Blog. Tutti i contenuti successivi saranno visualizzati nel blog e utilizzati per una dinamicità del sito web.

Configura menu di navigazione del sito web

La configurazione del menu di navigazione del sito web è l’altro assetto che devi curare per ottimizzare il tuo sito web.

Ecco il percorso: Aspetto > Menu, scegli un nome e infine clicca “Creazione Menu”.

Trascina le pagine nell’ordine da te scelto e assegna, al menu che hai creato, la posizione desiderata.

Configura elementi aggiuntivi

Ora che siamo quasi arrivati al completamento del sito web in WordPress, è fondamentale gestire le ultime operazioni di configurazione dello stesso sito.

Innanzitutto, configura in maniera ottimale la tua Homepage. Dopodiché, collega i tuoi profili social al sito web, inserendo il plug-in adeguato.

Non trascurare le aree sidebar (sezione verticale che puoi scegliere di far apparire sulla destra o sulla sinistra del tuo sito) e i widget, nonché gli elementi che vengono visualizzati ed utilizzati nella suddetta sezione verticale.

Così come la sidebar, un altro aspetto su cui è importante lavorare è il footer, nonché la parte inferiore del sito web. Molto spesso, in tale sezione, vengono immessi i nominativi relativi alle indicazioni di contatto dell’azienda o del proprietario del sito, incluso anche colui che lo ha creato.

Collega Google Analytics a WordPress

Se vuoi tenere in costante analisi i dati del tuo sito web WordPress, non devi dimenticare di mettere al centro del controllo del flusso dati la connessione con Google Analytics.

Google Analytics è una piattaforma che monitora i flussi, il traffico in entrata, creando e generando, in base ai dati raccolti in ingresso, anche analisi relative al paese di chi visita il sito web, delineando il profilo dell’utente medio che si collega al tuo sito web.

Per collegare WordPress a Google Analytics, devi installare il plugin Google Analytics by Yoast.

Esegui l’attivazione di un plug-in di caching

Uno dei problemi principali che potrai riscontrare, in ogni sito web, è il caricamento delle pagine web. Una volta create le pagine e tutta la struttura del sito web, è fondamentale cercare di attivare un plug-in che permette di sviluppare una capacita di caching, ovvero di memorizzazione dei dati della pagina stessa, in modo tale che l’accesso ai dati, da parte dell’utente, avvenga in maniera più rapida. Un plug-in molto utile che si presta a questo, è il WP Super Cache.

Fine

Il tuo sito è pronto! Hai completato tutti i passaggi primari e necessari alla creazione di un sito web in WordPress. Come hai potuto notare, è molto facile creare siti web in WordPress.Una volta che comprendi il meccanismo e la funzionalità dei plug-in, dei temi, dello sviluppo delle pagine e della creazione di un blog, nonché la sua utilità, hai veramente strada facile!