Come scegliere l’abito da sposa: consigli pratici

Tutte le donne, fin da bambine, sognano il giorno del matrimonio, ed in particolare fantasticano sull’abito da sposa. Spesso, però, quando arriva il momento di scegliere non sanno come comportarsi. Si tratta di una reazione del tutto normale, soprattutto perché i modelli disponibili sono davvero tanti. Pertanto può non essere facile individuare quello più adatto alle proprie necessità.

Un punto che deve essere chiaro fin da subito è che la scelta deve essere personale, il che vuol dire che è importante tenere conto dei consigli che vengono forniti da mamme, zie, amiche e nonne, ma la decisione finale deve spettare interamente alla futura sposa. Del resto, il giorno delle nozze deve sentirsi a proprio agio, ma soprattutto bellissima. Altro aspetto importante da considerare sono le tempistiche. Infatti, è fondamentale avere il tempo necessario per cercare con calma l’abito e per attuare eventuali modifiche per renderlo perfetto.

Di fatto, è meglio cominciare la ricerca una decina di mesi prima. Sicuramente, importante è la scelta dell’atelier, per questo è necessario informarsi preventivamente, soprattutto se il budget a disposizione non è elevato. Tuttavia, non bisogna disperare, poiché idee per l’abito da sposa per matrimonio ce ne sono tante: basta sapere a chi affidarsi.

Modelli, tessuti e location: alcuni aspetti importanti da considerare

Quasi tutte le spose, prima di iniziare la ricerca, si fanno un’idea dell’abito che desiderano. Tuttavia, spesso capita che una volta provato il modello tanto sognato rimangano deluse. In generale, è bene sapere che per ogni fisico esiste la soluzione perfetta. Di fatto, le donne che hanno una silhouette a clessidra o a triangolo capovolto, tendono a risaltare con i modelli a sirena.

In caso di fisico a pera o a mela, invece, indicati sono gli abiti ampi o stile impero, mentre chi ha un corpo a rettangolo, ovvero caratterizzato da spalle e fianchi della stessa larghezza, deve ricercare gli scolli a cuore e decorazioni importanti. Oltre alla tipologia, tuttavia, è fondamentale considerare anche il materiale di realizzazione. Anche in questo caso le possibilità sono tante: chiffon, raso, tulle, organza, pizzo e chi più ne ha più ne metta. Di fatto, molto dipende dal gusto personale, nonché dalla stagione in cui si tiene il matrimonio.

Da non trascurare è anche il colore. La tradizione punta al bianco, poiché simbolo di purezza, ma possono andare bene anche l’avorio, il cipria e lo champagne. Le spose moderne, però, possono puntare anche al colore. Ovviamente, in fase di scelta è importante anche tenere conto della location delle nozze e del tema scelto, in modo da non imboccare una strada sbagliata e risultare fuori contesto il giorno delle nozze.

Accessori: tutto quello che è importante sapere

Per far risaltare al meglio l’abito da sposa il giorno delle nozze, è importante prestare attenzione agli accessori. Particolarmente rilevante è il velo, poiché se scelto in maniera non adeguata può creare disarmonia. Di fatto, per ogni modello esiste la soluzione perfetta. La cosa migliore è farsi consigliare da chi dirige l’atelier in cui si è preso l’abito da sposa, in modo da non commettere errori.

Determinanti sono anche le scarpe, poiché sono necessarie per valutare la lunghezza dell’abito. Solitamente, è meglio scegliere calzature comode, non troppo alte e chiuse. Tuttavia, chi si sposa di sera o nel tardo pomeriggio può optare anche per i sandali. Se si vuole creare un contrasto interessante, invece, è possibile propendere anche per delle scarpe colorate.

E per quanto riguarda i guanti? Non è obbligatorio indossarli. Tuttavia, alcuni modelli risultano ancora più eleganti e raffinati con questo accessorio. Infine, è bene considerare i gioielli. Il segreto in questo caso è non esagerare, soprattutto se l’abito scelto è molto decorato. Da prediligere sono le perle, i diamanti e l’oro bianco.