“Sfilata del Cuore” per la prima stagionale della Proloco

Cuvio e tutta la valle in festa al parco comunale “Pancera” il 14-15-16 giugno. Che l’estate arrivi é una speranza, mentre la certezza é che nel prossimo week-end ritornano le grandi feste della Pro Loco di Cuvio con “Arte ciliegie musica” o come si dice in paese, la “Dumeniga di scerees”.

Intenso il programma che prenderà il via nella serata di venerdì 14 con l’apertura della cucina ampliata e riorganizzata per essere ancora piu’ efficiente nel servizio. Nella storica location del parco di palazzo Litta, sono disponibili circa 1000 posti a sedere di cui 500 coperti da attrezzati tendoni e pronti per servire al tavolo ci saranno sempre i ragazzi in giallo della Pro Loco; ai fornelli i sempre più strabilianti cuochi stupiranno ancora con le loro creazioni culinarie e poi tanto, tanto squisito pesce soprattutto nel menù di venerdì.

A seguire, alle ore 21, l’evento clou dei tre giorni: la “Sfilata del cuore“, un’ iniziativa con cui l’AISM, l’associazione dei volontari che assistono i malati di sclerosi multipla, porta a conoscenza di tutti le proprie attività socio-assistenziali.

Arte, moda e volontariato si uniscono per una serata in cui gli abiti che si potranno ammirare non saranno i soliti vestiti di stoffa ma delle stupende realizzazioni in carta firmate da Giovanna di Luino; a mostrarle al pubblico degli indossatori d’eccezione: volontari, sostenitori e amici dell’associazione, che sfileranno per i viali del parco Pancera.

Sabato 15 continueranno musica e gastronomia: nel pomeriggio apertura dell’esposizione di

hobbisti, artigiani e artisti locali; durante la serata, cena con la porchetta alla cuviese e le leggendarie super costine. La serata danzante animata dall’orchestra “Stefano Teruggi BAND”

Infine, Domenica ù16 la cucina propone per il pranzo delle ore 12.30 gran risottata con ciliegie,

mentre alla sera, accompagnati dalle note dell’orchestra “De Luca”, si potrà gustare una graditissima

specialità che soddisferà il palato di grandi e piccini: gli hamburger di chianina.

Nel caratteristico spazio all’aperto adibito a pub, per chi vuole solo bere o intrattenersi con amici, vi

attende il “Bier-Garten”, un magico giardino aperto per tutti e tre i giorni con numerose qualità di birra tedesca, specialità bavaresi e sopratutto da provare la novità del 2019: la Patata twist.