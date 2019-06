Simone Barlaam, record del mondo nei 50 stile libero

Foto dal sito FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

Record del mondo targato Polha Varese. A metterlo a segno è stato nella mattinata di sabato 1 giugno Simone Barlaam, classe 2000, che dopo il primato europeo di giovedì ha centrato il record del mondo nei 50m stile libero (S9) con il tempo di 24” 51.

Nato a Milano con una coxa vara e una ipoplasia congenita del femore destro. La sua malformazione viene aggravata da una frattura del femore occorsa in utero quando i medici hanno tentato una manovra di rivolgimento del neonato che si presentava in posizione podalica per evitare il parto cesareo. Durante la sua infanzia è stato sottoposto a dodici operazioni chirurgiche per tentare di sistemare l’arto. Nel 2007 ha cominciato a nuotare alla piscina comunale di Magenta, con la scuola di nuoto per bambini. Dopo due anni è passato all’agonistica e ha partecipato alle prime gare. Nel 2014 ha deciso di passare al nuoto paralimpico, si è tesserato con la Polha Varese e ha cominciato ad allenarsi a Milano con Federico Morlacchi e altri forti nuotatori paralimpici italiani seguiti dall’allenatore nazionale FINP Massimiliano Tosin.

Queste le sue parole al termine della gara, dal sito FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico