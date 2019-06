Tanti bimbi all’oratorio, il Comune “apre” palestra e biblioteca

Quasi 170 bambini per il campo estivo “Bella Storia – Io sarò con te” che si tiene all’oratorio. Un successo ottenuto grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Parrocchia San Vincenzo Martire di Caronno Varesino e Travaino.

L’oratorio è iniziato il 10 di giugno e sarà aperto fino al prossimo 26 luglio, per un periodo complessivo di 7 settimane.

«Il servizio è offerto dal lunedì al venerdì, per tutta la giornata dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con attività varie: tra i progetti segnaliamo quelli di musica, di tennis, di teatro, mensa e gite fuori porta – spiega l’assessore alla Cultura, Sport-Tempo Libero, Politiche Giovanili e Biblioteca Nicoletta Basso. Un’ottima opportunità per tanti bambini e ragazzi, di diverse età, ed un valido supporto per le famiglie, in attesa delle ferie estive

L’accordo prevede un contributo comunale alla Parrocchia di oltre euro 4.000,00, l’utilizzo gratuito della palestra e della biblioteca comunale.

Quest’anno inoltre per la prima volta, su proposta degli organizzatori, si è provveduto anche a realizzare un progetto Plastic Free. Piatti, bicchieri, posate e tovaglioli saranno bio e quindi tutto si butterà nel sacco dell’umido, riducendo in maniera considerevole la percentuale di scarto “indifferenziato”. Un piccolo contributo per il bene del nostro pianeta ed un mezzo per abituare i piccoli utenti ad un corretto utilizzo dei materiali».