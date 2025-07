Il sindaco Broggini di Caronno Varesino risponde alle accuse: «Tanto lavoro, anche se non si vede»

Sotto accusa dalle opposizioni per presunto immobilismo, il sindaco di Caronno Varesino Maria Rosa Broggini replica punto per punto e rivendica le azioni portate avanti in questo anno di amministrazione. Dalle opere pubbliche alla digitalizzazione, dalla sicurezza al sociale, l’elenco è lungo e variegato: «Ci attaccano dicendo che non facciamo niente, ma quel che abbiamo fatto non è magari eclatante o visibile».

Lavori pubblici e manutenzioni

Tra gli interventi più tangibili ci sono quelli su strade e arredo urbano. Sono state asfaltate via Giovanni XXIII, un tratto di via Morelli e un pezzo di via Caseè, oltre a diversi rattoppi sparsi nel paese. «Abbiamo cambiato tutte le pensiline delle fermate dell’autobus, messo quattro panchine nuove e sostituito i cestini dei rifiuti», spiega Broggini.

Sicurezza: nuove videocamere e controlli sul territorio

Un altro punto su cui l’amministrazione ha investito è la sicurezza. «Abbiamo sistemato tutte le videocamere esistenti: quelle di piazza Mazzini erano le uniche funzionanti, ora funzionano anche quelle alla scuola media, al parco Macchi, a villa Menni e in discarica», precisa il sindaco. Sono stati spesi 20mila euro per la manutenzione e altri 40mila per due nuove telecamere e un varco: una è stata sistemata al cimitero e una nella frazione Travaino.

È stata inoltre acquistata una fototrappola che ha già permesso di individuare alcuni trasgressori. Abbiamo istituito anche pattugliamenti serali della polizia locale in coppia e un rafforzamento del controllo di vicinato, con la formazione di 4 o 5 gruppi attivi.

Digitale, cultura e servizi

Dal punto di vista della comunicazione e della trasparenza, per la prima volta le sedute del consiglio comunale sono trasmesse in diretta streaming. È stata aperta una pagina Facebook istituzionale e digitalizzato il fondo Albini, ora disponibile su chiavetta, grazie al lavoro di Maurizio Parisi.

C’è attenzione anche per la cultura e la biblioteca, che – in collaborazione con l’assessora Barbara Raia e la bibliotecaria Stefania Uboldi – propone numerosi progetti rivolti a ragazzi e adulti.

«Abbiamo anche esteso l’apertura della discarica di un giorno – continua Broggini – e modificato in via sperimentale gli orari degli uffici comunali per andare incontro alle esigenze dei cittadini».

Sociale, famiglie e anziani

In ambito sociale, sono stati potenziati i servizi online e dal 5 settembre sarà attivo lo sportello famiglia che offre supporto su temi come violenza sessuale, bullismo, orientamento scolastico e lavorativo. L’amministrazione ha anche avviato progetti per gli anziani in collaborazione con l’Ats di Azzate. Da settembre partirà un corso di autodifesa femminile gratuito.

Interventi nei quartieri e spazi pubblici

Nella frazione di Travaino è stato attivato il servizio di trasporto scolastico e sono stati effettuati interventi di manutenzione come la pulizia della griglia davanti alla chiesa. I tombini, di competenza della società Alfa, saranno puliti tra novembre e dicembre.

Un’iniziativa simbolica riguarda le nuove nascite: «Da giugno a novembre sono nati 16 bambini e per ciascuno abbiamo piantato un albero», racconta la sindaca.

I progetti dell’ufficio tecnico

Sul fronte urbanistico e strutturale sono tre i progetti principali in corso: il parco Macchi, villa Menni e un nuovo “parchetto dei ragazzi”.

Parco Macchi: il progetto era stato avviato dalla precedente amministrazione ed ha visto l’installazione di una tensostruttura utilizzata per le feste ma il sindaco annuncia anche una novità:. «Abbiamo già fatto una prova con il mercato e da gennaio lo sposteremo lì definitivamente», dice Broggini.

Villa Menni: si sta completando il lotto 4 e partirà il lotto 5 con impianti di riscaldamento e illuminazione. «Metteremo una sala consiliare e una sala polivalente. Al posto del fondo Albini, previsto dalla precedente amministrazione, vogliamo realizzare una gelateria. Sono stati stanziati 100mila euro per sistemare le grondaie».

Parchetto dei ragazzi: sorgerà in via Macchi, vicino alla discarica, grazie alla partecipazione a un bando. È stato affidato l’incarico a una ditta per la realizzazione di un campetto provvisorio.

«Il giudizio tra cinque anni»

Broggini rivendica il lavoro svolto, ricordando il punto di partenza: «Siamo arrivati dopo un anno e mezzo di commissariamento e abbiamo dovuto prima sistemare tante cose. In campagna elettorale avevo detto che non si sarebbe visto nulla il primo anno. Il resoconto va fatto alla fine dei cinque anni».